Мнение: сбор спилс-карты Беларуси повышает уровень знания географии родной страны

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сбор спилс-карты Беларуси повышает уровень знания географии родной страны в разы. Таким мнением поделился с БЕЛТА представитель Гомельской области на республиканском этапе проекта "Ведаю Беларусь" Евгений Хмелевский из команды "Те самые".

Аппетит приходит во время еды, уверен молодой человек. "Да, мы не участвуем в кулинарном шоу, но став победителями зонального и областного этапа, конечно, хотим стать лучшими и на заключительном этапе - на республике. Изначально, узнав об этом конкурсе, мы не подозревали, что это будет настолько увлекательно. Уровень знания географии родной страны повысился в разы", - поделился Евгений Хмелевский.

Евгений представляет сборную работающей молодежи. "Было приятно отвлечься от работы и посвятить денек участию в отборочных раундах, - пошутил конкурсант. - Скажу одну важную вещь: стыдно что-то не знать, стыдно не интересоваться. Это своего рода посыл всей нашей молодежи - изучайте, пробуйте, интересуетесь и проявляйте себя, как сделали это мы, решив поучаствовать в конкурсе по сбору спилс-карты Беларуси".

У участницы Даниэлы - своя история приобщения к спилс-карте. На самом начальном этапе, когда ей предложили поучаствовать в конкурсе, не имела представления об этих деревянных пазлах. Просто поверила, что будет интересно. В первый раз, призналась девушка, было очень волнительно собирать карты. Не хотелось подвести команду, но все сложилось удачно: все помогали и поддерживали друг друга. "На сборку карты дается 25 минут, за это время собрали 4 области из 6, но у нас оставалось меньше районов, чем у других ребят. Тогда мы понимали, что возможно у нас будет призовое место. Так и получилось. На втором этапе тоже очень переживали. Но когда подошли к своей доске, появилось чувство уверенности, что справимся, настроились на победу. Полностью всю карту мы собрали на 10 минут быстрее (а это практически в 2 раза). Это стало нашей путевкой в Минск. Все наши переживания, все эмоции с нами разделила прекрасный педагог-организатор Лилиана Дмитриевна", - рассказала девушка. Перед поездкой усиленно всей командой тренировались.

Участница Анна отметила, что спилс-карты помогают развивать память и узнать свою страну еще лучше. "Каждый день минут 20-30 уделяла на повторение областей. Я уверена в нашей победе, ведь мы команда, мы друзья - и это самое главное!" - сказала она.

Илья рад, что команда вышла в финал. "Я уверен: кем бы ни был человек: поваром, токарем, врачом или юристом - он белорус, и должен знать географию своей страны. Я не волнуюсь, потому что в любом случае это отличная возможность поучаствовать, показать себя, познакомиться с другими людьми", - отметил представитель сборной Гомельской области.

Финал патриотического проекта "Ведаю Беларусь" под эгидой БРСМ проходит сегодня в Минске. Республиканский чемпионат по скоростной сборке спилс-карт и интеллектуальный турнир объединил более 300 участников в четырех возрастных категориях со всех регионов страны.-0-

Фото Андрея Покумейко