Мнение: у молодежи есть все, чтобы придать стране дополнительный импульс

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У современной молодежи есть все, чтобы придать стране дополнительный импульс. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала первый секретарь Гомельской областной организации БРСМ Вероника Гудкова по итогам Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию.

"Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию произвело на меня лично большое впечатление, оставив сильные эмоции. Достаточно много глава государства говорил о молодом поколении страны и о тех ожиданиях, которые должна оправдать молодежь", - рассказала Вероника Гудкова.

Александр Лукашенко четко обозначил миссию молодежи: "Придать стране импульс". По мнению Вероники Гудковой, у современной молодежи есть все, чтобы придать этот дополнительный импульс. Для аргументации своей позиции молодежный лидер региона представила визитку этой категории гомельчан. "Во-первых, наша молодежь независимая и свободная. Сегодня молодые люди уверенны в себе, активны. Каждого амбициозного ученика, студента одолевает желание высказать свою точку зрения и быть услышанным", - пояснила она.

Во-вторых, по словам первого секретаря обкома, современная молодежь желает узнавать что-то новое. "Самореализация, самодисциплина, мотивация, стремление достичь чего-то в жизни, создание личного бренда - основные посылы молодежи. С помощью блогов в социальных сетях парни и девушки предлагают новые идеи, создают новые ценности, задают новые тренды", - дополнила она.

В-третьих, молодежь отличается инициативностью. "Горящие глаза, креативный ум и желание изменить этот мир - вот образ современного молодого человека. Сегодня транслирование своих идей, создание интересных проектов, ориентация на конкретные достижения стали способом самовыражения. Молодежь не боится идти к своей заветной мечте", - сказала Вероника Гудкова.

Подчеркивая незыблемые основы - труд и патриотизм - первый секретарь обкома заверила: "БРСМ - как крупнейшее общественное объединение и дальше активно будет развивать и студотрядовское движение, и гражданско-патриотическое. Безусловно, в приоритете будет работа с первичными организациями по выявлению молодежных лидеров и формированию эффективного кадрового резерва, а также поддержка инициатив. Впереди у нас Год исторической памяти, и нам предстоит реализовать много проектов, также у нас уже начался новый студотрядовский год. Я уверена, все у нас получится, иначе быть не может".-0-