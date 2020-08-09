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09 августа 2020, 16:45

Мнение: в деревне выборы - это всегда праздник, явка сегодня небывалая

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в деревне - это всегда праздник, а явка в этом году небывалая. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель участка №6 деревни Скоки Брестского района Зарина Тихон.

"Я не знаю, как в городе, но в деревне люди всегда воспринимают выборы как праздник. И на участок избиратели приходят нарядные, с хорошим настроением, поздравляют друг друга и членов комиссии. Конечно, праздничную атмосферу дополняет и концертная программа, которая организована силами нашего дома культуры, - рассказала наблюдатель. - После того как избиратели исполнили свой гражданский долг, они ненадолго остаются посмотреть концерт и пообщаться с односельчанами".

Наблюдатель отмечает высокую явку на своем участке и, сравнивая ее с предыдущими избирательными кампаниями, называет ее небывалой. "Я не первый раз работаю наблюдателем на выборах. Наши избиратели обычно голосуют активно, но в этот раз как-то особенно: у членов избирательной комиссии нет ни минуты свободного времени", - отметила Зарина Тихон.

По словам наблюдателя, активно голосовать приходит молодежь. Только за первую половину дня, например, впервые проголосовали порядка 10 молодых людей. Каждый из них получил от избирательной комиссии небольшой памятный сувенир.-0-

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