Мнение: в наблюдатели пошла, чтобы развеять мифы о непрозрачности процесса голосования

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В наблюдатели пошла, чтобы развеять мифы о непрозрачности процесса голосования, заявила наблюдатель на участке №9 г. Минска Марина Ярошкина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Для меня важно развеять разного рода мифы и высказывания о том, что у нас, мол, голосования проходят с многочисленными нарушениями и непрозрачно. Я хочу лично убедиться в том, что все проходит по букве закона. Это важно для меня и как для гражданина, и как председателя профсоюзного комитета предприятия. По долгу службы я постоянно общаюсь трудовым коллективом, и я смогу из первых уст потом рассказать, как организован и проведен референдум", - отметила Марина Ярошкина.-0-