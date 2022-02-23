Мнение: в проекте Конституции заложены основные направления развития страны в современных реалиях

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции, вынесенном на референдум, заложены основные направления развития страны в современных реалиях. Такое мнение высказала сегодня, принимая участие в досрочном голосовании на референдуме, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина, сообщает БЕЛТА.

Профсоюзный лидер считает, что обсуждение и внесение изменений в проект Конституции Беларуси никого не оставляет равнодушным. "Этот документ определяет наше будущее. В нем заложены основные направления развития республики в современных реалиях. И референдум дает право каждому гражданину Беларуси выразить свое мнение", - сказала председатель.

Она поделилась: "Свой выбор я сделала. Я выступаю за сохранение национальной самобытности и суверенитета нашей страны, исторической памяти, социальных гарантий на труд и полную занятость, бесплатное образование, медицину, поддержку семей с детьми, помощь уязвимым категориям граждан и многое другое".

По словам Надежды Зиминой, профсоюзы не на словах, а на деле вовлечены в общественно-политические процессы. Активисты профсоюза сферы здравоохранения задействованы в том числе в проведении референдума. Многие из них избраны в состав комиссий, а также являются наблюдателями.-0-