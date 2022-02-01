Мнение: жители Брестской области не лишены инициативности

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Многие жители Брестской области не лишены инициативности, умеют и хотят работать. Такое мнение, комментируя Послание Президента белорусскому народу и парламенту, высказал корреспонденту БЕЛТА глава фермерского хозяйства "Ягодное лукошко" из Ганцевичского района Валерий Муха.

"Я считаю, что в Брестской области народ все-таки не лишен инициативности. Например, в Дрогичинском, Ивановском районах сегодня не найдешь пустующего домика и земли рядом. Там люди уже поняли: работая на себя, можно что-то заработать. Да и в других районах развивается фермерство", - отметил Валерий Муха.

В предпринимательстве он уже без малого два десятка лет. Основной вид деятельности его фермерского хозяйства - выращивание голубики, кустами которой засажено две трети из выделенных хозяйству 90 га земли. Весной здесь планируют засадить этой ягодной культурой еще 22 га. В прошлом году в ФХ "Ягодное лукошко" собрали 115 т голубики. Практически вся продукция была реализована на экспорт, в Россию.

"Я всю жизнь на себя работал. Для меня эти истины, которые называет Президент и к которым он призывает, не новы. Наверное, обращение главы государства в первую очередь касается жителей городов. Не первый раз он чуть ли не просит: белорусы, покупайте в сельской местности дома, заводите себе там небольшое хозяйство. Александр Лукашенко по-хорошему, по-человечески убеждает заняться этим, потому что потом действительно может быть поздно", - соглашается с позицией главы государства предприниматель.

По его мнению, в стране созданы условия для развития бизнеса. "В принципе, я с нуля начинал. На своем примере скажу, что если бы не наш Президент, я бы как предприниматель в том виде, как сейчас, не состоялся бы. Мои знакомые, родственники точно так же мыслят: задушили бы нас иностранцы со своими большими деньгами, и у белорусов не было бы возможности развить свой бизнес. Многие, может быть, в силу привычки, чего-то ждут от государства, занимают иждивенческую позицию: мол, мне должны. Но таких меньшинство. Я вижу, что у нас хотят работать: молодежь, взрослые отправляются на сбор той же голубики, черники, клюквы, грибов. Большинство людей у нас готовы и умеют работать", - подытожил Валерий Муха.-0-