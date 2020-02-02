Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении - Сергеенко

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие звенья местной вертикали власти сегодня нуждаются в кадровом укреплении. Об этом глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти. Это должности председателей райисполкомов, в областных исполнительных комитетах. Эта работа проводится планово", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

По его словам, всего в кадровый реестр Президента Беларуси включены 836 должностей: высшие должностные лица, руководители министерств и государственных комитетов, облисполкомов и их структурных подразделений, председатели гор- и райисполкомов, директора крупнейших предприятий, ректоры высших учебных заведений. "Только в прошлом году на вышестоящие должности были назначены 175 человек - то есть практически каждый пятый из состоящих в резерве", - заметил глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко добавил, что в этой работе будет продолжен курс на омоложение и чистоту кадров, иными словами на должности будут назначаться те, кто не запятнал свою репутацию.-0-