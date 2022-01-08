Много мандаринов, наушники и котенок: "Чудеса на Рождество" для гомельских детей

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция БРСМ "Чудеса на Рождество" осуществила мечты тысяч ребят из Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации БРСМ.

Новогодние и рождественские праздники - время, когда сбываются самые сокровенные желания и мечты. "Чего-то чудесного в этот период ждут взрослые и дети, особенно дети с непростой судьбой. Как показывает практика, чтобы доставить кому-то радость, необязательно иметь все богатства мира. Добрые дела невозможно оценивать в денежном эквиваленте. Более того, сотворить чудо могут сами дети. И наша акция из года в год доказывает это. Для этого достаточно поделиться теплом своего сердца", - рассказали в обкоме БРСМ.

Многолетняя традиция "Чудеса на Рождество" в области нацелена на воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Накануне праздников волонтеры БРСМ зашли гости к ребятам и записали их новогодние пожелания на красные рукавички, которые стали символом акции. Этими загаданными желаниями украсили символические "Елки желаний", которые разместили в крупных торговых центрах и других общественных местах. Волонтеры предлагали прохожим помочь осуществить мечты маленьких жителей Гомельской области.

"Загаданные желания сбылись у всех, чья мечта оказалась на символичной варежке. И в этот раз не было заоблачных мечтаний. В заветном списке ребят были футбольный мяч, трактор с прицепом, набор цветных ручек, плюшевый котенок и щенок, беспроводные наушники. Было одно особенно трогательное желание - кто-то из ребят просил много мандаринов. Невозможно остаться равнодушными. Конечно, все детские мечты должны сбываться. Важно, что в этом помогают другие дети", - подчеркнули в обкоме.

Ежегодно акцию "Чудеса на Рождество" организуют обком БРСМ при поддержке главного управления образования Гомельского облисполкома. Добрые дела дарят эмоции и праздничное настроение детям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, содействуют воспитанию у подрастающего поколения чувства милосердия, доброты, сострадания. В этом году чудеса помогали осуществлять около тысячи волонтеров.-0-