Многодетная мама: главное в воспитании детей - любовь и забота

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главное в воспитании детей - любовь и забота. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась многодетная мама Наталья Карпенко из деревни Вулкан Лоевского района - участница областного торжественного приема в честь Дня матери, который прошел в Гомеле.

Наталья - мама пятерых сыновей, старшему 11, младшему три года. За воспитание детей она удостоена в этом году ордена Матери. "Сложно ли быть мамой пятерых мальчиков? Может, я уже привыкла, но несложно. Скорее, интересно", - считает женщина. Сама она тоже выросла в большой семье. Ее родители воспитывали шестерых детей, поэтому понимание того, как делить на всех внимание, у Натальи было. "Неважно, сколько детей в семье. Самое главное в их воспитании - любовь и забота", - рассказала Наталья Карпенко.

Этот принцип близок и Ольге Конусевич из Вознесенска Гомельского района, матери четверых детей. Старшему сыну в ноябре исполнится 18, девочкам-близнецам - по 15, младшей - 8. "Детей воспитываю так, как воспитывала меня мама. Они послушные, добрые и отзывчивые. Не сидят в интернете, помогают на подворье, по дому", - рассказала женщина. Она поделилась, что семья живет дружно, отмечает не только День матери, но и День отца. Чтобы порадовать родителей, ребята к праздникам мастерят поделки, разучивают стихи, младшая - песню или танец. Домочадцы обожают вместе готовить драники и чебуреки. "Материнство для меня - радость, удовольствие и безграничное счастье", - заключила Ольга Конусевич.

На торжественном приеме в адрес матерей от руководства области прозвучали теплые слова благодарности и наилучшие пожелания. 22 жительницам региона вручили орден Матери.-0-