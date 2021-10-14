Многодетная мама: материнство - бесценный дар, в нем раскрывается сущность женщины

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Материнство - это бесценный дар, в нем раскрывается сущность женщины. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась участница областного торжественного приема, который прошел сегодня в общественно-культурном центре Гомеля, многодетная мама из Жлобинского района, обладательница ордена Матери Надежда Сухинина.

Надежда - счастливая мама трех мальчиков и трех девочек. "В воспитании мы считаем главным, чтобы в доме царили крепкая дружба и поддержка, взаимопонимание и взаимовыручка", - отметила женщина.

Она рассказала, что каждый в их большой семье учит других каким-то новым качествам, помогает раскрыть новые черты. "Наши младшенькие доченьки - как нежные цветочки. Рядом с ними их братья учатся галантности, заботе", - привела пример Надежда. От такого внимательного и уважительного отношения детей друг к другу материнское сердце тает от нежности.

"Материнство - это бесценный дар, в нем раскрывается сущность женщины. Материнство - это самое радостное, светлое, чистое, что может случиться в жизни. Это то, что невозможно описать словами, то, что можно только прочувствовать", - не смогла скрыть слез обладательница ордена Матери.

Самые яркие эмоции от материнства испытывает и Кристина Гаврилькова из Лоевского района. "У нас в семье три девчонки, двое мальчишек. Старшей дочке 11 лет, младшему - два годика", - поделилась женщина.

По ее мнению, главный долг родителей - научить детей во всем брать правильный пример, фильтровать все то множество источников, которое есть сейчас. Учат в семье и бережному отношению к труду других, к окружающим вещам. "Мы всегда говорим детям: например, когда ты в школе, относись даже к мебели в классе, как будто этот стул из твоей комнаты", - пояснила многодетная мама.

"Я никогда не думала, что у меня будет большая семья. Но сегодня понимаю, какое это удовольствие воспитывать детей. Это постоянный заряд энергии, позитив, движение вперед, познание чего-то нового. Материнство для меня - это основа жизни", - подчеркнула Кристина Гаврилькова.-0-