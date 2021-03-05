Многодетная мама: наша опора - сильное плечо белорусского государства

5 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опора многодетных семей - сильное плечо белорусского государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась многодетная мать, заведующая Барышевским фельдшерско-акушерским пунктом Чаусской центральной районной больницы Ольга Стручкова. Сегодня женщина вместе со своей семьей была приглашена на встречу с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем.

Ольга и Сергей Стручковы проживают в Чаусах, воспитывают 5 детей. Старшей девочке 14 лет, младшей - 1 год и 7 месяцев.

"Мы получаем большую поддержку со стороны государства. По программе поддержки многодетных семей построили квартиру. Получили семейный капитал. Мы его еще не реализовали, но я знаю, что многие семьи им уже воспользовались - это большое подспорье для семейного бюджета. Наша семья планирует оставить его на будущее, может быть, на обучение, если вдруг ребенок поступит на платное. Кроме этого, как многодетная семья оплачиваем 50% от стоимости посещения детского сада, дети в школе получают бесплатное питание. Для семейного бюджета это большая экономия, - поделилась Ольга Стручкова. - Хочется сказать спасибо за такую помощь. Мы живем с уверенностью в том, что завтрашний день у нас будет спокойным и стабильным, а семья - защищенной. И наша главная опора - сильное плечо нашего государства. Я уверена, что Беларусь продолжит поддерживать многодетные семьи".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время встречи с семьей Стручковых

Для семьи Ольги Стручковой организовали встречу с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем, помощником Президента - инспектором по Могилевской области Леонидом Мартынюком и заместителем председателя облисполкома Валерием Малашко. Во время общения губернатор интересовался планами семьи на будущее, спрашивал, как живет большая семья сегодня. Для каждого члена семьи облисполком подготовил памятный подарок. Младшие дети тоже подготовили подарки - своими руками сделали глиняные символы Могилева и Чаус.

"Многодетная мама - это настоящий дар, ваша самая - большая гордость. И вы должны воспитывать детей в любви и уважении, чтобы, став взрослыми, они стали гордостью для семьи, своей страны, - отметил Леонид Заяц. - Спасибо вам за ваш труд, за то, сколько сил вы вкладываете в своих детей. Важно, чтобы семья была дружной, отношения в ней строились на взаимопомощи, а маме всегда хватало сил и мудрости воспитать патриотов своей страны".

Позже во время торжественного мероприятия Ольге Стручковой вручили орден Матери.-0-

Фото Олега Фойницкого