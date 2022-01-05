Многодетная мама о закреплении брака как союза мужчины и женщины: не представляю семью иначе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение гарантов стабильности, традиционных для белорусского общества ценностей и социальная направленность государства в проекте обновленной Конституции являются самыми важными для рядовых жителей страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась многодетная мать из Дзержинского района Екатерина Сулковская.
Женщина является мамой пятерых детей, семья Сулковских получает государственную социальную поддержку в сфере образования, здравоохранения, трудового и жилищного законодательства.
"Ознакомившись с проектом новой Конституции, я была искренне рада, что в ней сохранено самое главное для меня как многодетной матери: стабильность, мир, суверенитет и социальная направленность нашего государства", - сказала Екатерина Сулковская.
Также она считает правильным и важным введение нормы о закреплении брака как союза мужчины и женщины. "Не представляю семью иначе", - высказалась многодетная мать.
Оценивая подготовленный проект в целом, она отметила его соответствие требованиям времени, динамичного, постоянно меняющегося и развивающегося.-0-