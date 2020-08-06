Многодетная семья: голосуем за то, чтобы дети росли в крепком государстве

6 августа, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Супруги Кузнецовы из Новополоцка сегодня на участке №17, расположенном в средней школе №7 города, приняли участие в досрочном голосовании. Они признались корреспонденту БЕЛТА, что голосуют за будущее своих детей, которое позволит им вырасти в крепком государстве и получить достойное образование.

В этом году Андрей и Наталья отметили юбилей - 25 лет совместной жизни. "Наш брак, считай, ровесник независимой Беларуси, - с улыбкой сравнивает женщина и перечисляет главные личные достижения за минувшие годы: - Что за это время произошло? Наша семья крепла, росла. Как многодетные, достраиваем собственный дом. У нас четверо детей. Старшая Владислава, ей сейчас 21 год, получила бесплатное замечательное образование, позволившее ей поступить на бюджетное отделение юрфака БГУ. Сын недавно отметил 17 лет. Он у нас спортсмен. С четырех с половиной лет занимается футболом. Начинал в бесплатной секции футбольного клуба "Нафтан". Сейчас - игрок ФК "Минск", член юношеской сборной Беларуси".

У младших детей, Савелия и Ульяны, все впереди, они еще растут, учатся и тоже бесплатно занимаются в разных кружках и секциях. Все это стало возможным благодаря политике государства, направленной на заботу о детях, считает новополочанка. Муж с ней солидарен. "Поэтому для нашей семьи выбор очевиден. Мы хотим, чтобы дети росли и жили в крепком государстве, получили хорошее образование", - констатировала женщина.ъ

Владислава в президентских выборах участвует впервые. "Мои ориентиры связаны с будущей профессией. Я опиралась на элементарные логику и здравомыслие", - подчеркнула девушка. Жить и работать она собирается в родной стране, поэтому и участие в выборах Президента считает важным для каждого гражданина, которого волнует собственное будущее. Девушка ознакомилась со всеми предвыборными программами кандидатов.

"Меня устраивает путь, которым идет Беларусь. Единственное, считаю, что нам смелее надо использовать и применять лучшее из опыта других государств. Но относиться к заимствованию следует с критической точки зрения, с умом, реально оценивая возможность применения у нас", - добавила Владислава.

Удобство досрочной формы голосования отметил глава семейства. "Для нас это идеальный вариант. Все будни мы заняты на работе, а выходные проводим с детьми, уезжаем за город. И в этот раз решили не менять планы", - добавил Андрей Кузнецов.-0-

Фото Александра Хитрова