Многодетная семья в Рогачевском районе отметила новоселье

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Многодетная семья в агрогородке Поболово Рогачевского района отметила новоселье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Сегодня знаковый день для Василия и Ольги Иванчиковых. Их большая семья переехала в новый коттедж площадью 112 кв.м. Здесь будет раздолье для трех дочек и двух мальчишек, одному из которых всего два месяца. Хватит места и для гостей, уверены супруги. Предусмотрен участок, где можно выращивать зелень и овощи, посадить фруктовые деревья. Будет место для прогулок детворы на свежем воздухе.

Дом построила гомельская компания по указу №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". "Фактически предусмотренные государством льготы дают возможность многодетной семье, проживающей и работающей в сельской местности с четырьмя и более несовершеннолетними детьми, обрести благоустроенное жилье бесплатно. В начале года с супругами обсудили проект дома, а через считанные месяцы коттедж готов", - подчеркнули в райисполкоме.

В Рогачевском районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 305 многодетных семей, в 65 из них воспитывают четырех и более детей. Возможностью получить субсидии для индивидуального жилищного строительства воспользовались 70 семей, 64 из них возводят коттеджи, 6 ввели дома в эксплуатацию.

В районе строятся также многоквартирные жилые дома. С начала года 30 многодетных семей улучшили жилищные условия. По данным специалистов, 80 семей участвуют в долевом строительстве. В октябре эти дома планируется сдать в эксплуатацию. На селе строят свое жилье 14 семей, еще четыре - реконструируют дома с государственной поддержкой.-0-