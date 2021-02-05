Многодетные семьи Витебской области рассказали о своих предложениях к ВНС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 5 февраля 2021
Минск Облачно с прояснениями -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:06 В Гомеле вынесли приговор администратору деструктивного Telegram-канала Происшествия
20:52 Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго Экономика
20:37 В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации В мире
20:30 ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Общество
20:29 Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году Регионы
20:19 Футболисты "Шахтера" обыграли "Пюник" на сборе в ОАЭ Спорт
20:07 Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района Регионы
19:53 Многодетные семьи Витебской области рассказали о своих предложениях к ВНС Регионы
19:44 Выставку "Подношение С.Ю.Жуковскому" презентовали в Бресте Культура
19:27 Макей обсудил с послом России взаимодействие в рамках интеграционных объединений Политика
19:23 Прокопцов: мы должны открывать имена талантливых белорусских художников Культура
19:02 Александр Вольфович простился со знаменем Минобороны Общество
19:02 "Беллегпром" в 2020 году поставил продукцию в 52 страны мира Экономика
18:45 Футболисты "Слуцка" победили "Неман" на турнире в Жодино Спорт
18:34 В Новополоцке по горячим следам раскрыто разбойное нападение на женщину Происшествия
18:26 Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы Общество
18:25 Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета Регионы
18:04 Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения - Привалов Регионы
17:52 Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах Общество
17:49 Микуленок: многодетным семьям в Минске предлагают разные варианты жилья на выбор Регионы
17:34 Водитель не учел дорожные условия и въехал в стоящий автомобиль ГАИ Происшествия
17:31 Предложения для разрешения ситуации с ЖК "Грушевский Посад" представят Президенту Регионы
17:31 Представители бизнеса Литвы провели акции протеста В мире
17:24 В Минске возобновят строительство "Газпром центра" Регионы
17:18 Минчанин задержан за оскорбление руководителей правоохранительных органов Происшествия
17:17 Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях В мире
17:11 БГУ налаживает сотрудничество с молодежным бизнес-инкубатором Общество
17:05 Могилевчанин украл вещи из одного автомобиля, другой пытался угнать Происшествия
16:58 ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз Общество
16:56 ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год Политика
Все новости
Все новости
Регионы
05 февраля 2021, 19:53

Многодетные семьи Витебской области рассказали о своих предложениях к ВНС

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
ВНС станет итогом большого социального диалога в обществе - Потапова
Вовк: курс на сохранение и развитие флагманских производств важно продолжить

5 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Многодетные семьи Витебской области на республиканской диалоговой площадке с участием представителей правительства внесли предложение для обсуждения на Всебелорусском народном собрании. Об этом на круглом столе в Витебске, в котором участвовали эти многодетные семьи, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Три семьи от Витебской области побывали на диалоговой площадке с участием представителей белорусского правительства. Они внесли свои предложения для обсуждения на предстоящем VI Всебелорусском народном собрании, которые будут включены в общий перечень вопросов, поступивших от лица многодетных родителей. Оршанцы Вадим и Ольга Котовы предложили ввести в стране День отца. Глава семьи является священнослужителем. "Я предложил ввести в республике День отца и приурочить это событие к 11 сентября - дню усекновения главы Иоанна Предтечи. В православном календаре эта дата еще является и днем трезвости", - рассказал отец Вадим.

Он отметил, что введение такого дня по аналогии с Днем матери повысит и престиж отцовства, и ответственность мужчин перед их супругами и детьми. К этому празднику можно было бы приурочить конкурс "Мужчина года", аналог которого проводится среди прекрасной половины страны.

Вадим Котов. Фото из архива
Вадим Котов. Фото из архива

"Я общаюсь со многими людьми и вижу, что не все отцы понимают свою роль в семье, причем не только молодые, но иногда и люди старшего поколения. Некоторые главы семейств отдаляются от своих домочадцев и в лучшем случае обеспечивают близких материально. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась, в том числе возросла роль участия мужчин в семейных делах. Думаю, что День отца стал бы хорошим поводом напомнить мужчинам о том, что они служат примером и опорой для своих детей", - рассказала отец Вадим.

Говоря о вопросах отцовства, многодетная мама Тамара Дубровская внесла предложение рассмотреть возможность дистанционной работы во время полагающегося мужчинам отпуска после рождения ребенка. "Таким образом глава семьи будет рядом со своими близкими и сможет продолжать работать удаленно, чтобы семейный бюджет не пострадал на это время", - подчеркнула мама троих сыновей.

Третья семья, побывавшая на диалоговой площадке, - Марина и Денис Кулаковы. Они затронули вопрос использования материнского капитала. "Очень хорошо, что этими средствами разрешили пользоваться досрочно на приобретение жилья. Нам, например, в этом плане повезло: к моменту рождения третьей дочери у нас была своя квартира. Материнский капитал мы хотели бы использовать на образование наших детей. Надеемся, что они после школы поступят на бесплатную форму обучения в вуз, но если получится только на платную, нам как раз поможет материнский капитал", - выразила мнение Марина Кулакова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск Витебская область многодетные семьи
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году
На церемонии пуска Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района
Наталья Кочанова во время встречи с учащимися Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета
Владимир Привалов. Фото из архива Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения - Привалов
Фото из архива Микуленок: многодетным семьям в Минске предлагают разные варианты жилья на выбор
Фото из архива Предложения для разрешения ситуации с ЖК "Грушевский Посад" представят Президенту
Главное
Во время церемонии Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов в ЕАЭС - Головченко
Кочанова встретилась с учащимися Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета
Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса
Топ-новости
Лукашенко: послевыборные события показали, что нам надо серьезнее относиться к молодежи
Лукашенко: ковид лечить надо, не забывая о лечении и других заболеваний
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко
До -22°С ожидается в Беларуси 6 февраля
ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Сокращение админпроцедур и ускорение прохождения границы - как будет развиваться таможенная служба
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
КГК предупреждает граждан о росте числа случаев телефонного мошенничества
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
В Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств - Снопков
Развитие Глубокского района обсудили на приеме граждан у Андрейченко
ВНС станет итогом большого социального диалога в обществе - Потапова
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.