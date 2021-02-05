Многодетные семьи Витебской области рассказали о своих предложениях к ВНС

5 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Многодетные семьи Витебской области на республиканской диалоговой площадке с участием представителей правительства внесли предложение для обсуждения на Всебелорусском народном собрании. Об этом на круглом столе в Витебске, в котором участвовали эти многодетные семьи, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Три семьи от Витебской области побывали на диалоговой площадке с участием представителей белорусского правительства. Они внесли свои предложения для обсуждения на предстоящем VI Всебелорусском народном собрании, которые будут включены в общий перечень вопросов, поступивших от лица многодетных родителей. Оршанцы Вадим и Ольга Котовы предложили ввести в стране День отца. Глава семьи является священнослужителем. "Я предложил ввести в республике День отца и приурочить это событие к 11 сентября - дню усекновения главы Иоанна Предтечи. В православном календаре эта дата еще является и днем трезвости", - рассказал отец Вадим.

Он отметил, что введение такого дня по аналогии с Днем матери повысит и престиж отцовства, и ответственность мужчин перед их супругами и детьми. К этому празднику можно было бы приурочить конкурс "Мужчина года", аналог которого проводится среди прекрасной половины страны.

Вадим Котов. Фото из архива

"Я общаюсь со многими людьми и вижу, что не все отцы понимают свою роль в семье, причем не только молодые, но иногда и люди старшего поколения. Некоторые главы семейств отдаляются от своих домочадцев и в лучшем случае обеспечивают близких материально. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась, в том числе возросла роль участия мужчин в семейных делах. Думаю, что День отца стал бы хорошим поводом напомнить мужчинам о том, что они служат примером и опорой для своих детей", - рассказала отец Вадим.

Говоря о вопросах отцовства, многодетная мама Тамара Дубровская внесла предложение рассмотреть возможность дистанционной работы во время полагающегося мужчинам отпуска после рождения ребенка. "Таким образом глава семьи будет рядом со своими близкими и сможет продолжать работать удаленно, чтобы семейный бюджет не пострадал на это время", - подчеркнула мама троих сыновей.

Третья семья, побывавшая на диалоговой площадке, - Марина и Денис Кулаковы. Они затронули вопрос использования материнского капитала. "Очень хорошо, что этими средствами разрешили пользоваться досрочно на приобретение жилья. Нам, например, в этом плане повезло: к моменту рождения третьей дочери у нас была своя квартира. Материнский капитал мы хотели бы использовать на образование наших детей. Надеемся, что они после школы поступят на бесплатную форму обучения в вуз, но если получится только на платную, нам как раз поможет материнский капитал", - выразила мнение Марина Кулакова.-0-