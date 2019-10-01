Многоэтажки с паркингами и скверы появятся недалеко от станции метро "Ковальская Слобода"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия развития жилых территорий в границах улиц Могилевской - Бакинской - Воронянского - Жуковского в Минске предполагает возведение смешанной многоквартирной высокоплотной застройки, строительство паркингов и обустройство новых скверов. Соответствующий градостроительный проект, утвержденный решением Мингорисполкома 16 мая 2019 года №1384, опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

К несомненным преимуществам проектируемого района относится развитая социальная и транспортная инфраструктура, в том числе строящаяся третья линия метрополитена со станцией "Ковальская Слобода". Хорошие транспортные связи с центром Минска обусловливают градостроительную ценность территории и необходимость застройки и реконструкции района.

Пока большую часть проектируемого микрорайона (64,4%) занимает жилая застройка. Проект предполагает, что до 2023 года на проектируемой территории появятся два многоквартирных жилых дома с паркингами и объектами обслуживания, а также многоуровневый гараж-стоянка. Будут снесены производственные объекты ОАО "Мясомолмонтаж", ООО "ТМВ Инвест", Института мясо-молочной промышленности, Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населения, ЖРЭО Октябрьского района г.Минска. Еще один многоуровневый гараж-стоянку планируют построить до 2030 года.

Чтобы увеличить площади озелененных территорий, проектом предлагается организация трех скверов в дополнение к существующему скверу Сеножаны, а также благоустройство и развитие бульвара вдоль ул.Жуковского.

Запланирована также реконструкция южного участка первого транспортного кольца как магистрали общегородского значения.

Ул.Жуковского предлагается реконструировать как магистраль общегородского значения категории "А-4" с устройством дополнительных полос в зонах пересечений и остановок общественного транспорта. В технической зоне строительства линии метрополитена, между проезжей частью и коридором инженерных сетей, предлагается устройство автостоянок, между линией застройки и автостоянками может появиться бульвар.

Существующее разворотное кольцо автобусов после строительства третьей линии метрополитена до станции "Слуцкий гостинец" и участка продления ул.Володько до ул.Серова может быть ликвидировано. Автобусные маршруты будут продлены до остановочного пункта электропоездов "Минск-Южный". Велосипедное движение в зоне проектируемой территории предусматривается по ул. Могилевской, Жуковского и Воронянского.-0-