Многоэтажку для брестских очередников планируют построить в городе-спутнике Жабинке

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Многоэтажный жилой дом для состоящих на учете брестчан планируют построить в Жабинке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.

"В ближайшее время намерены активизировать развитие взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям с городом-спутником Бреста Жабинкой. Одно из первых направлений - строительство в райцентре жилья для брестчан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Уже достигнута договоренность с руководством Жабинковского райисполкома о пилотном проекте - долевом строительстве в 2022 году в городе-спутнике 72-квартирного девятиэтажного жилого дома для этой категории граждан с использованием господдержки в виде предоставления льготного кредита или субсидии", - сообщил мэр.

Площадка для строительства уже определена. Реализацией проекта займется КУП "Брестжилстрой". "Важный фактор: цена за квадратный метр будет ниже, чем в областном центре. До конца текущего года начнем работу по формированию списка жителей Бреста для направления на долевое строительство в город-спутник", - отметил Александр Рогачук.

Он также дополнил, что построившим жилье в Жабинке брестчанам будет обеспечена и вся необходимая инфраструктура: детский сад, школа, больница, магазины.-0-