Многофункциональная воркаут-площадка откроется в Жлобине 19 июля

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современная воркаут-площадка откроется в Жлобине 19 июля. Событие приурочено ко Дню металлурга, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" Александр Олесик.

Появился многофункциональный тренировочный комплекс в райцентре благодаря удачному синтезу общественной инициативы и социальной позиции предприятия. "Идею сделать такую площадку озвучил ведущий инженер отдела технологического развития БМЗ Никита Самсонов. Руководство завода предложение поддержало. Это было в преддверии 35-летия БМЗ, и предприятие призвало деловых партнеров воздержаться от традиционных подарков, пополняющих обычно экспозицию заводского музея, а по возможности принять участие в реализации спортивного проекта", - рассказал Александр Олесик.

На предложение металлургов откликнулись 11 компаний-партнеров. В результате удалось собрать более 30 тыс. евро. На эти средства приобрели специальное покрытие и комплексы различных брусьев, турников, рукоходов и лестниц. Проект площадки предусматривает и установку оборудования для людей с ограниченной мобильностью.

"Думаю, что площадка станет местом притяжения для сторонников здорового образа жизни", - поделился Никита Самсонов.

Церемония открытие воркаут-площадки обещает быть яркой. Планируется, что показательные выступления и мастер-классы проведут спортсмены белорусской федерации "Стрит Воркаут", рекордсмены Книги рекордов Гиннесса. В их числе - Максим Трухоновец, Евгений Лось, Никита Круглик.

В целом же трехдневная программа праздничных мероприятий в Жлобине ко Дню металлурга включает торжественные, развлекательные, спортивные события. Например, сегодня на церемонии чествования лучшим труженикам вручают заслуженные награды. Имена двоих работников - начальника цеха Виктора Комисарчика и машиниста тепловоза Сергея Рожкова - внесли в Книгу почета БМЗ. Стаж каждого из них на заводе - свыше 34 лет. "Новые записи в книге делаются лишь раз в году - в преддверии профессионального праздника. На ее страницах появляются имена двух самых лучших сотрудников завода. Им присваивают звание "Почетный работник БМЗ", вручают свидетельство и нагрудный знак", - пояснил пресс-секретарь.-0-