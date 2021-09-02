Многофункциональный комплекс открыли в Центре повышения квалификации МВД

2 сентября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Учебно-административный комплекс открыли сегодня в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД, который расположен вблизи поселка Горани Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Учебно-административный комплекс начали возводить в октябре 2018 года, завершили месяц назад. В нем обустроены современные помещения для подготовки высококвалифицированных специалистов и их комфортного времяпрепровождения в период обучения.

"Вспоминаются лес и трущобы, которые раньше стояли на этом месте, масштабная работа над проектом и возведение зданий. Этот комплекс - пример единства строителей, инженеров, проектировщиков, сотрудников МВД. Все приложили усилия. Его открытие - знаковое событие. Здесь будут делать первые шаги те люди, которые решили посвятить себя службе закону и правопорядку. Те, кто станут сотрудниками различных подразделений внутренних дел. От того, какие моральные и этические основы здесь будут закладывать, зависит судьба окружающих. Надеюсь, учащиеся в полной мере будут получать те знания, которые им будут здесь давать", - сказал заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей Хоменко.

Здание состоит из четырех блоков. Часть "А" представляет собой двухэтажный объект и включает лекционные аудитории на 240 мест, учебные классы и рабочие помещения, а блок "Б" является четырехэтажным зданием, где разместились спортивные залы, учебные классы, рабочие и учебно-методический кабинеты.

В свою очередь блок "В" представляет собой шестиэтажное здание и включает компьютерные классы, библиотеки с читальными залами, рабочие кабинеты, конференц-зал и зал совещаний, музей истории. Часть "Г" имеет пять этажей, где расположились рабочие и учебные кабинеты.

Все учебные помещения оснащены современной аппаратурой. В частности, в классе специальной техники представлено оборудование, которое применяется для поиска и ведения радиообмена, а в компьютерных классах и лекционных залах установлена новейшая мультимедийная аппаратура.

В помещении медицинской подготовки установлен тренажер сердечно-легочной реанимации с компьютерным управлением, который позволяет эффективно отрабатывать действия при спасении человека. Есть в здании залы борьбы и рукопашного боя со специальным покрытием для отработки боевых приемов, современный тренажерный зал.

Для комфортного быта курсантов на территории центра размещены общежитие, столовая и буфет, строится зал офицерского собрания, другие объекты.

Есть также центр кинологической подготовки, который состоит из двух блоков и двадцати вольеров. В здании учебно-дрессировочного комплекса есть ситуационные помещения разных типов, таких как квартира, офис, магазин и банк. В них учащиеся отрабатывают навыки обыска с различными усложнениями. Создана полоса препятствий. В непогоду общий курс дрессировки проходит под крытым навесом. Для ухода за собаками оборудованы комната ветеринарного фельдшера и помещение для осмотра, а также два бокса для больных животных. Пищу готовят на специальной кухне.

Работа центра направлена на обучение сотрудников подразделений милиции общественной безопасности, департаментов исполнения наказаний и охраны. Здесь также предусмотрены переподготовка и повышение квалификации электромонтеров охранно-пожарной сигнализации, работников ВОХРа из числа контролеров контрольно-пропускных пунктов и стрелков. Учреждение образования активно внедряет новые программы.-0-

Фото Оксаны Манчук