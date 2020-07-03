Многофункциональный спортивный комплекс после реконструкции открыли в Гомеле

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном после масштабного ремонта и реконструкции открыли сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время выступления во время открытия спортивного комплекса

На церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что это не просто спорткомплекс, а собственная спортивная база для училища олимпийского резерва. Губернатор напомнил: за свою более чем полувековую историю здесь прошли подготовку многие именитые спортсмены.

Председатель облисполкома выразил уверенность, что традиция подготовки будущих чемпионов не только сохранится, но и приумножится.

Спортсмены здесь будут тренироваться в 11 видах спорта, в том числе игровых (волейбол, футбол, баскетбол, гандбол). Для этого есть необходимые условия. В комплексе 25-метровый бассейн на 5 дорожек, зал сухого плавания, велосипедная база, медико-восстановительный центр и многое другое. Будет функционировать и скалодром.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время торжественного открытия комплекса

Плиточник-облицовщик Валентина Петрусевич с грамотой

Чемпионка мира по современному пятиборью Ирина Просенцова

Не менее важным руководитель области считает и то, что в свободное от тренировочного процесса время здесь предусмотрены физкультурно-оздоровительные занятия для жителей города.

Губернатор отметил, обновленный объект - приятный подарок горожанам ко Дню Независимости. И таких социально значимых новоселий в канун праздника и непосредственно в этот день для жителей области подготовили немало. "Почти 250 малышей приняли обновленные детские сады в Гомельском и Петриковском районах. Первых зрителей встречает после масштабной реконструкции Мозырский драматический театр. Возобновил работу Дворец культуры в Коммунаре Буда-Кошелевского района", - напомнил он.

Генеральный директор ОАО "СМТ №27" Юрий Ашурко

Во время знакомства гостей с новым спортивным комплексом

Кроме того, сегодняшнее событие продолжило череду открытий спортивных объектов в регионе. "За год мы открыли лыжероллерную трассу и крытый футбольный манеж в Гомеле, стадион в Петрикове и бассейн в Мозыре. При комплексном благоустройстве районных центров обязательным условием стало создание молодежных спортивных площадок. Все это расширяет возможности для всех желающих и еще больше активизирует спортивную жизнь региона", - подчеркнул Геннадий Соловей.

По словам председателя облисполкома, в областном центре в этом году введут еще один объект с бассейном - в Новобелицком районе. "На перспективу рассматриваем и другие объекты. Всех волнует судьба бассейна "Дельфин", который закрыт уже длительное время. В следующем году мы будет рассматривать объект, принимать по нему решения. Бассейну там быть, но по деталям будем решать", - сказал глава региона.

Геннадий Соловей поблагодарил строителей за работу на многофункциональном спортивном комплексе, поздравил всех жителей области с Днем Независимости и пожелал благополучия, успехов, больших побед и свершений.-0-

Фото Сергея Холодилина