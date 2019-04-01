Многофункциональный спорткомплекс построят в Иваново

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново Брестской области построят многофункциональный спортивный комплекс. Его планируется ввести в строй до конца 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко.

Объект такого профиля востребован в райцентре. В частности, в Иваново отсутствует вместительный плавательный бассейн. В новом же спорткомплексе их будет два: детский и 25-метровый с четырьмя дорожками для взрослых. В здании разместится спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, футзалом, легкой атлетикой. Кроме того, планируется оборудовать тренажерный зал, баню, кафе.

Проект включен в областную инвестиционную программу, на его реализацию предусмотрено направить Br12 млн. "Объявлен тендер на изготовление проектно-сметной документации. Ожидаем к 1 ноября завершение проектных работ вместе с экспертизой. Затем планируем приступить к строительству Ориентировочный срок ввода объекта - IV квартал 2020 года", - отметил Виталий Клышко.

Спортивный комплекс возведут на ул.Карла Маркса, на пересечении с автодорогой М10. Рядом располагается активно строящийся Восточный микрорайон. Там намечено построить детский сад на 240 мест, в далекой перспективе - школу.

По информации управления спорта и туризма Брестского облисполкома, улучшится спортивная инфраструктура и в других городах и районах. Так, в Пружанах завершили обустройство воркаут-площадки. Летом подобный объект планируют установить на гребном канале в Бресте. В Ивацевичах и Дрогичине в этом году появится по одной мини-футбольной площадке с искусственным покрытием. Их возведут по социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. Прорабатывается и вопрос обустройства футбольного поля с искусственным газоном в Барановичах.-0-