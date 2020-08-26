Многофункциональный спорткомплекс с аэродинамической трубой планируется создать в Витебском районе

26 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный спортивный комплекс планируется создать в Витебском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре маркетинга.

Выбранная под объект площадка расположена в районе деревни Боровская недалеко от областного центра. Центр маркетинга организовал аукцион по продаже права 50-летней аренды земельного участка площадью почти 5,3 га. Оно было выкуплено единственным участником более чем за Br11,2 тыс. Проект будет реализовывать частная компания из Витебска в партнерстве с областной организационной структурой ДОСААФ и расположенным по соседству Витебским аэроклубом имени А.К.Горовца. По словам представителя инвестора, такое сотрудничество позволит задействовать потенциал будущего комплекса в подготовке спортсменов-парашютистов и курсантов авиационного факультета Военной академии, которые обучаются на базе аэроклуба, а также проводить культурные, образовательные мероприятия, в том числе патриотической направленности.

Приоритетными для комплекса должны стать спортивные и культурно-образовательные проекты. Партнеры намерены приобрести, в том числе с привлечением внешних инвесторов, и запустить на новой площадке аэродинамическую трубу. Специализированный тренажер, позволяющий испытать ощущения свободного падения, будет экстремальным развлечением для детей и взрослых, а также будет применяться для обучения и совершенствования мастерства парашютистов. Кроме того, рассматривается возможность при поддержке ДОСААФ создать экспозицию документов и материалов, посвященных истории организации, витебского аэроклуба, воинских подразделений, дислоцированных на территории региона. Предполагается, что под открытым небом будет демонстрироваться военная техника. В планах - подготовить постоянную выставку экспонатов истории быта региона.

Также появится развлекательная зона для активного отдыха на природе, в том числе с детьми. Первых посетителей намерены принять летом 2021 года. В планах - строительство мини-гостиницы, создание водохранилища для рыбалки.-0-