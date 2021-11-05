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11:28 Многофункциональный спорткомплекс заработал в Иваново Регионы
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05 ноября 2021, 11:28

Многофункциональный спорткомплекс заработал в Иваново

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В Иваново сегодня торжественно открыли многофункциональный спортивный комплекс "Импульс". В церемонии приняли участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и министр спорта и туризма Серегей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Объект построили за счет областного бюджета, его стоимость - почти Br12 млн. Спорткомлекс построили рядом с трассой М10 Кобрин - Гомель, по соседству с новым микрорайоном Восточный. В двухэтажном здании располагаются спортивный зал для подвижных игр, зал для подготовительных занятий перед плаванием, бассейн для взрослых и еще один для детей. В помещениях, где посетители будут контактировать с водой, предусмотрен обогрев полов. Есть и банный комплекс с финской сауной и хамамом, мини-бассейном для окунания и комнатой отдыха. На первом этаже отведено место для торговли, где посетители смогут купить горячие бутерброды, салаты, безалкогольные и горячие напитки.

На территории и в здании создана безбарьерная среда. Пешеходные пути сделаны с определенными наклонами, на пешеходных переходах уложена тактильная плитка. В здании все вывески продублированы шрифтом Брайля. Имеются специальные раздевалки для людей с ограниченными возможностями, подъемник для бассейна, лифт.

Рядом со спорткомплексом обустроили автостоянку на 88 мест, смогут припарковаться и велосипедисты.

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