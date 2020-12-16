Многофункциональный спортзал для медиков открыли в Островце

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный спортзал для медиков открыли в Островецкой центральной районной клинической больнице, сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Открытие спортзала стало совместным проектом администрации учреждения здравоохранения и профсоюзного комитета. Тренажерный зал открывает медицинскому коллективу широкие возможности для поддержания себя в тонусе и хорошей физической форме - здесь можно выполнять силовые упражнениями, а также посещать групповые занятия фитнесом. Также можно поиграть в настольный теннис и дартс.

"Заниматься здесь можно как в перерывах, так и после работы. На медиков ложится большая нагрузка в последнее время. Многофункциональный спортзал задумывался как место, где можно передохнуть и зарядиться энергией. При активной поддержке нанимателя задумку удалось воплотить в жизнь", - рассказала председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Островецкой ЦРКБ Виктория Страцевская. Она отметила, что в учреждении проводится большая работа по развитию социального партнерства и повышению роли коллективного договора в регулировании трудовых и социально-экономических отношений. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий труда и отдыха, пропаганде здорового образа жизни среди членов профсоюза.

Новая больница в Островце строилась с расчетом, что некоторые ее отделения будут выполнять функции межрайонных центров. Только за последние два года сюда приехали трудиться около 200 молодых специалистов.-0-