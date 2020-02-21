Многофункциональный центр планируют построить в Могилеве

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Развлекательный многофункциональный центр с благоустройством прилегающей территории планируют построить на месте парка аттракционов в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома - главный архитектор города Владимир Скачек.

"Новый объект - большой комплекс, который будет сочетать в себе много разнообразных функций. Здесь будет организован разноплановый отдых для детей, подростков, взрослых и семей. Планируется, что объект будет состоять из нескольких частей, которые объединят зонами рекреаций, галерей и атриумов, - рассказал он. - Инвестор уже определен. Именно на него и будут возложены работы по переносу нынешнего парка".

Одним из корпусов станет детский городок профессий. Здесь дети от 1,5 года до 14 лет смогут знакомиться с многообразием существующих специальностей. В процессе игры они получат не только знания о профессиях, но и много других полезных навыков.

Другая часть комплекса будет оборудована для семейного досуга. Здесь можно будет отмечать дни рождения или любой другой праздник, организовывать интерактивные тематические программы. Кроме этого, будут обустроены спортивно-развивающие аттракционы, роллер-дромы, катки, канатные дороги и многое другое.

А для Парка аттракционов, который сейчас размещается у Дворца культуры области, уже подыскивают новое место. Решение по нему в Могилевском горисполкоме будет принято в ближайшее время, отметил Владимир Скачек. -0-