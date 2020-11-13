Многофункциональный учебный центр появится в Осиповичах

13 ноября, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный центр появится в Осиповичах. Сегодня на месте строительства будущего центра в торжественной обстановке заложили капсулу с посланием будущим поколениям, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, председатель Осиповичского райисполкома Константин Жигуцкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Светлана Шутова, почетный гражданин Осиповичского района Николай Ананьев, представители министерств и ведомств, областного и районного исполнительных комитетов, жители города.

"Сегодня мы даем старт строительству нужного и важного социального объекта - многофункционального центра. Здесь разместятся современная школа, детский сад, городская библиотека и спортивная школа, - отметил во время церемонии председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - В нашей стране уделяют пристальное внимание развитию социальной политики, создают все условия для комфортной и качественной жизни в любом городе Беларуси. И сегодняшнее мероприятие еще раз доказывает это".

По словам Игоря Марзалюка, государственная политика страны ставит на особый уровень отношение к детям. "Цивилизованность страны определяется двумя параметрами: человечностью и гуманизмом. Тем, как мы относимся к детям и людям старшего поколения, Беларусь продолжает показывать, что дети и ветераны являются важной частью нашей жизни. Человек находится в основе социальной политики государства. И мы будем продолжать заботиться о людях. Именно школа, система образования делает человека человеком. Потому важно продолжать развивать эту сферу, - отметил Игорь Марзалюк. - Строить всегда сложно, намного легче разрушать. Мы продолжим идти по пути созидания, создавая при этом настоящее и будущее нашей страны".

Председатель Осиповичского райисполкома Константин Жигуцкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц

Место постройки будущего центра выбрано не случайно. В районе жилой застройки в границах улиц Крыловича, Черняховского, Юбилейной до 2005 года введено в эксплуатацию 7 многоэтажных жилых домов, с 2010 по 2019 год еще 14 многоэтажных жилых домов, где проживают около 6 тыс. человек, из которых 730 детей школьного возраста, 360 воспитанников дошкольных учреждений. В этом микрорайоне сейчас нет учреждения общего среднего образования и детского сада.

Депутат Палаты представителей Светлана Шутова подчеркнула, что появление в молодом микрорайоне города многофункционального центра - важное событие в жизни осиповчан. "Будучи депутатом по этому округу, я много общалась с людьми. И быстроразвивающемуся микрорайону не хватало своей школы, детского сада. Здесь живет много молодых семей, есть многодетные. Конечно, людям хочется жить в комфорте: чтобы дети учились рядом с домом, чтобы у них была возможность посещать кружки, развиваться. И сегодняшнее мероприятие - большая радость для многих, - подчеркнула Светлана Шутова. - За этот год Осиповичи получили второе дыхание: город обновил свой внешний вид, много было сделано по жилому фонду. Это и ремонт имеющихся домов, и строительство новых, развитие сферы здравоохранения и образования, совершенствование социальных объектов. Люди видят и ценят эту работу".

Многодетная мама Диана Кравчук рассказала, что будущий многопрофильный центр стал настоящим сюрпризом для жителей микрорайона.

"Мы построили квартиру в этом микрорайоне два года назад. В нашей семье трое деток, их сейчас всех разбросало по разным школам. Очень хотелось, чтобы школа появилась рядом с домом - это ведь очень удобно. Удивились и обрадовались, когда узнали, что тут будет не только средняя школа, но еще библиотека и спортивные кружки. Спасибо большое руководству города, области и страны за такой важный и нужный подарок", - рассказала женщина.

По проекту вместимость многофункционального учебного центра составит 1,2 тыс. человек. Блок для обучения детей дошкольного возраста будет вмещать 8 групп. Здесь разместятся два спортивных зала, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, хоккейная коробка, а также площадки для подвижных игр, площадка по допризывной подготовке, тематический уголок по изучению правил дорожного движения. Кроме этого, здесь будет работать интегрированная детская библиотека. Сдать новый объект в эксплуатацию планируют уже в 2022 году.-0-

Фото Олега Фойницкого