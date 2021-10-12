Многоквартирный дом для нуждающихся построят при поддержке китайского капитала в Докшицах

12 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В 2022 году в Докшицах планируют ввести в строй 40-квартирный дом, построенный с использованием технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Докшицкого райисполкома Сергей Карчевский.

Уже подобраны площадки для многоэтажного дома, все квартиры в котором будут предназначены под социальное жилье. Строительство его начнется после согласования документации, и если финансирование будет стабильным, то уже в следующем году докшичане, стоящие в очереди на соцжилье, получат ключи и отпразднуют новоселье. "Это будет первый такой дом в Докшицах, и мы надеемся, что проект будет реализован вовремя. Ранее социальные квартиры соответствующая категория граждан, которые нуждались в улучшении жилищных условий, получала не в таком количестве. В этом году в конце сентября в райцентре ввели 40-квартирный жилой дом, где всего 4 из них были отведены под социальные. В декабре-январе начнется строительство еще одного 40-квартирного многоэтажного дома. По плану его возведение завершится тоже в конце следующего года, и в нем будет уже 5 социальных квартир. А с введением многоквартирного дома, построенного совместно с КНР, соцжильем будет обеспечена большая часть нуждающихся в нашем районе", - отметил Сергей Карчевский.

Он также добавил, что доведенный план по строительству жилья в районе выполнен более чем на 90%: из почти 6,4 тыс. кв.м построено уже около 5,9 тыс. кв.м. Из них 1,8 тыс. кв.м составляют многоквартирные дома, а остальное - это индивидуальное строительство. До конца года план выполнят за счет индивидуальных застройщиков.-0-