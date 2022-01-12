Многопрофильный медкомплекс открыли на юго-западе Бреста

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В юго-западной части Бреста сегодня открыли многопрофильный медицинский комплекс. В торжественной церемонии принял участие управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

В заречной части города, по последним данным, живут около 96 тыс. человек, в том числе 20 тыс. детей. В новых микрорайонах продолжают строить жилье. В связи с ростом населения в Бресте глава государства поручил построить медицинский центр. Его ввели раньше срока: изначально окончание строительства было намечено на декабрь нынешнего года. На эти цели направлено более Br51 млн, в том числе Br26,1 млн из областного бюджета.

Во взрослой поликлинике №5 будут работать женская консультация, отделения общей врачебной практики, дневного пребывания и профилактики. Пациентов будут принимать узкие врачи-специалисты: оториноларинголог, невролог, офтальмолог, хирург, инфекционист, кардиолог, эндокринолог, травматолог, уролог, реабилитолог, физиотерапевт, психотерапевт, рефлексотерапевт, психолог и врач ЛФК. Также обустроены вспомогательные отделения, в том числе рентгеновское, УЗИ-диагностики, кабинеты физиотерапевтический, эндоскопической и функциональной диагностики.

В детской поликлинике №3 будут работать три педиатрических отделения, кабинеты узких врачей-специалистов, отделения функциональной диагностики и реабилитации, а также физиотерапевтический, эндоскопический и рентгеновский кабинеты и УЗИ-диагностики. Женская консультация и поликлиника соединены между собой переходами. Клинико-диагностическая лаборатория для них будет общей.

Комплекс оснащен современным оборудованием, приобретенным за счет Министерства здравоохранения и Брестского облисполкома. Кроме того, в медицинском центре внедрена система "Заботливая поликлиника", будут использоваться электронные амбулаторные карты и электронные рецепты. Пациенты смогут самостоятельно записаться на прием к врачу при помощи информационно-справочного терминала или на сайте поликлиники через интернет-регистратуру. Электронный путеводитель подскажет информацию о графике приема докторов и работы кабинетов.

В медкомплексе будут получать помощь 20 тыс. детей и 29 тыс. взрослых. С учетом роста микрорайонов в перспективе в детской поликлинике смогут обслуживать до 30 тыс. человек, во взрослой - до 40 тыс.

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