Многопрофильный стадион открылся в Витебске

18 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открылся обновленный стадион ВГУ имени П.М.Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии торжественного открытия многопрофильного объекта приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, министр образования Беларуси Игорь Карпенко, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, представители витебских облисполкома и горисполкома, депутатского корпуса,руководство вуза, молодежь.

Стадион включает тренировочные площадки по баскетболу и волейболу с расширенными зонами безопасности, современное футбольное поле с синтетическим покрытием размером 60 м на 40 м, площадки для воркаута и силовых упражнений, беговые дорожки с сертифицированным покрытием и сектор для прыжков в длину. Также на стадионе установлен многофункциональный светодиодный экран, который будет использоваться для сопровождения спортивных мероприятий и трансляции различных презентационных и учебных видеоматериалов. Территория комплекса имеет уличное освещение, что позволяет проводить занятия и в темное время суток. С учетом особенностей образовательного процесса университета площадки будут заняты учебными занятиями с 8.00 до 17.30, в более позднее время планируется проводить тренировки со студентами факультета физической культуры и спорта.

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