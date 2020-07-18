Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 18 июля 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:43 ФОТОРЕПОРТАЖ: Фэст уличного искусства "На семи ветрах" проходит на "Славянском базаре в Витебске" Культура
11:35 Многопрофильный стадион открылся в Витебске Регионы
11:21 БЖД отменяет некоторые поезда между Минском и Брестом 21-22 июля Общество
11:14 До +29°С ожидается в Беларуси 19 июля Общество
11:07 МАРТ будет выдавать подтверждения на вывоз дезсредств Экономика
10:55 Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии Экономика
10:39 Шугля предлагает белорусам перед выборами вспомнить Конфуция и пойти путем разума и размышлений Общество
10:24 Борисовский БАТЭ сыграет в гостях с брестским "Рухом" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси Спорт
10:13 Футболистки "Минска" и "Динамо-БГУФК" победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси Спорт
10:04 Пятый тур чемпионата Беларуси по пляжному футболу стартует в Кировске Спорт
09:58 Белорусские шашисты сыграют против команд Гвинеи-Бисау и Китая на турнире Кубка наций Спорт
09:53 Следить за движением поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" можно онлайн Общество
09:44 Молодежные проекты и концерт артистов Украины станут сегодня центральными событиями "Славянского базара" Культура
09:32 Спортсмены Брестской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси по легкой атлетике Спорт
09:18 Белорусские баскетболисты сыграют в кибертурнире Спорт
09:05 В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий Общество
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: заседание Евразийского межправсовета, обновление Совбеза и туристы из Египта Общество
00:59 В Бельгии фиксируют вторую волну пандемии коронавируса В мире
00:45 Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на "Славянском базаре в Витебске" Культура
00:45 Пираты захватили 15 заложников в Гвинейском заливе В мире
00:25 Землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи В мире
17.07.20
17.07.20 23:59 Мировая картина коронавируса: 237 тыс. новых случаев заражения за сутки В мире
17.07.20 23:28 В Карелии произошла авария на ГЭС - в реку попало 200 кг технического масла В мире
17.07.20 22:58 В ДР Конго убиты по меньшей мере тринадцать мирных жителей В мире
17.07.20 22:29 В штате Колорадо выявили случай бубонной чумы В мире
17.07.20 21:54 Новые вице-президенты МОК избраны на 136-й сессии организации Спорт
17.07.20 21:43 Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай переписала национальный рекорд на 100 м на спине Спорт
17.07.20 21:38 Собравшего $41 млн для британских врачей Тома Мура посвятили в рыцари В мире
17.07.20 21:18 ООН требуется $1,3 млрд на борьбу с последствиями коронавируса в беднейших странах В мире
Все новости
Все новости
Регионы
18 июля 2020, 11:35

Многопрофильный стадион открылся в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

18 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открылся обновленный стадион ВГУ имени П.М.Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии торжественного открытия многопрофильного объекта приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, министр образования Беларуси Игорь Карпенко, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, представители витебских облисполкома и горисполкома, депутатского корпуса,руководство вуза, молодежь.

Стадион включает тренировочные площадки по баскетболу и волейболу с расширенными зонами безопасности, современное футбольное поле с синтетическим покрытием размером 60 м на 40 м, площадки для воркаута и силовых упражнений, беговые дорожки с сертифицированным покрытием и сектор для прыжков в длину. Также на стадионе установлен многофункциональный светодиодный экран, который будет использоваться для сопровождения спортивных мероприятий и трансляции различных презентационных и учебных видеоматериалов. Территория комплекса имеет уличное освещение, что позволяет проводить занятия и в темное время суток. С учетом особенностей образовательного процесса университета площадки будут заняты учебными занятиями с 8.00 до 17.30, в более позднее время планируется проводить тренировки со студентами факультета физической культуры и спорта.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск Карпенко спортивные сооружения церемония Шерстнев
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Леонид Заяц Общение с людьми дает возможность увидеть не только проблемы, но и результаты работы - Заяц
Фото из архива "Гомсельмаш" в I полугодии увеличил экспорт продукции на 5,1%
Фото из архива Многофункциональная воркаут-площадка откроется в Жлобине 19 июля
Фото из Telegram-канала председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука В брестском микрорайоне установку подземных контейнеров планируют начать в конце года
Фото из архива Движение по улице К.Цеткин в Минске временно ограничат
Рекордный урожай зеленого горошка вырастили в Быховском районе
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях - подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля
Руммо: Беларусь выбрала правильную тактику борьбы с COVID-19
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации с заявками почти на $200 млрд
Топ-новости
Картина дня: заседание Евразийского межправсовета, обновление Совбеза и туристы из Египта
Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси
Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго
В Беларуси выздоровели и выписаны 57 370 пациентов с COVID-19
В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий
Наблюдатели от МПА СНГ приглашены на выборы Президента Беларуси
Многопрофильный стадион открылся в Витебске
В фестивальном Витебске определили порядок выступлений участников конкурса эстрадной песни
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай переписала национальный рекорд на 100 м на спине
Промышленность Беларуси начинает восстанавливаться - Червяков
БЖД отменяет некоторые поезда между Минском и Брестом 21-22 июля
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
Санэпидслужба назвала 13 пляжей по Беларуси, где купаться запрещено
Движение по улице К.Цеткин в Минске временно ограничат
В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными четыре больницы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.