МНС провел мониторинг общепита: у около 300 объектов в Минске были нарушения при приеме наличных

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам провело мониторинг сферы общественного питания: за год у около 300 объектов в Минске были нарушения при приеме наличных от клиентов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МНС.

"По результатам анализа в сфере общественного питания (кафе, рестораны) Минска установлено, что значительное количество субъектов хозяйствования (порядка 300) использовали кассовое оборудование не в соответствии со сферой его применения. Например, заведения, где посетителей обслуживают официанты, обязаны применять кассовое оборудование, позволяющее сформировать предчек (счет). Однако ряд заведений Минска использовали кассовое оборудование не в фискальном режиме. Это позволяло сформировать и выдать посетителю счет, скрыв при этом от налогообложения полученную наличную выручку", - рассказали в МНС.

Учитывая потенциальный масштаб возможных нарушений в сфере общепита в части приема наличных денег, использования кассового оборудования, инспекция МНС по Минску с II полугодия 2019 года проводит в первую очередь профилактическую работу с субъектами. Эта работа направлена на предупреждение нарушений, информирование субъектов хозяйствования и населения о требованиях законодательства.

"А вот субъектам хозяйствования, которые после профилактических мероприятий продолжают нарушать законодательство, уделяется особое внимание - вплоть до рассмотрения вопроса как о контрольных мероприятиях, так и о административных процессах с последующим применением мер ответственности", - обратили внимание в МНС.

На нарушения при приеме наличных денег жалуются и граждане. Так, в 2019 году на горячую линию в контакт-центр поступило 882 обращения (Минск - 412). Из них 252 звонка касались нарушения порядка приема наличных (Минск - 116).

Как отметили в МНС, приоритетная задача налоговых органов - обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет. Достигается эта задача не фискальными мерами, а за счет смещения акцента на профилактическую работу. "Контрольная деятельность переориентирована на использование мер профилактического и предупредительного характера", - подчеркнули в министерстве.

С учетом этого основной формой работы налоговых органов стал камеральный контроль. Он позволяет без вмешательства в текущую деятельность на основании имеющейся у налоговой информации (в том числе полученной от плательщика) контролировать полноту уплаты налогов.

Чтобы сократить проверочную нагрузку на бизнес, при выборе объекта налогового контроля используется исключительно риск-ориентированный подход. Так, работа субъекта хозяйствования анализируется с использованием электронных ресурсов, которые есть у налоговой. Проводится также анализ структуры выручки предприятий (доля наличных денежных средства, доля расчета банковскими платежными карточками), особое внимание уделяется сфере применения кассового оборудования. "На первое место выходят нарушения, связанные с сокрытием от налогообложения полученной выручки, чему зачастую предшествуют нарушения порядка приема наличных денежных средств и использования кассового оборудования", - пояснили в МНС.-0-