27 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мобилизационные учения пройдут в Могилевской области с 3 по 11 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА военный комиссар города Могилева и Могилевского района Николай Гомолко.
"В указанный период будет отрабатываться порядок выполнения отдельных мероприятий по переводу экономики Могилевской области, а также государственных органов на работу в условиях военного времени", - отметил Николай Гомолко.
Мобилизационные учения проводятся согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основная задача - оценить степень готовности госорганов, военных комиссариатов, организаций к выполнению задания по мобилизации населения в случае необходимости. "Особенность учений в том, что в них примут участие подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил, которые будут "мешать" выполнению поставленных задач любыми способами. Возможны имитации захвата зданий, уничтожения объектов инфраструктуры транспорта и связи. Кроме того, не исключена возможность использования взрывпакетов, светошумовых гранат, холостых патронов и других специальных средств", - подчеркнул военный комиссар.
"Ничего чрезвычайного в этих учениях нет. Через подобные учения уже проходили отдельные регионы страны. В этом же году план подготовки Вооруженных Сил предполагает проведение мобилизационных учений в нашей области", - отметил Николай Гомолко.-0-