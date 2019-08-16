Мобильная служба милосердия появилась в Брестской епархии

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской епархии развивают проект мобильной службы милосердия - единственный в своем роде в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь епархии Ольга Семенюк.

Православная служба "Милосердие" появилась в областном центре несколько лет назад по инициативе братства Свято-Николаевского храма в Брестской крепости. Волонтеры, выполняя заповедь о любви к ближнему, выбрали себе миссию оказывать помощь нуждающимся. За собственные средства они готовили еду бездомным (суп, горячий чай) и привозили ее в определенное время в назначенное место. Таким образом здесь кормились (и продолжают кормиться) около 60 человек.

Инициативу поддержал архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Архипастырь благословил социальные службы шести основных храмов Бреста по очереди оказывать помощь в приготовлении пищи, закрепив за каждым из них один день недели. Седьмой день, воскресенье, братчики оставили за собой.

Все это время транспортировка пропитания осуществлялась волонтерами на личных автомобилях. А недавно для этих целей был приобретен микроавтобус, пожертвования на который на протяжении года собирали во всех храмах епархии. 18 августа после Божественной литургии на территории Симеоновского кафедрального собора владыко Иоанн совершит чин освящения транспортного средства.

Теперь газель Next будет ежедневно доставлять пищу бездомным и служить другим делам милосердия. Сейчас в этой службе задействовано до 15 человек. Волонтеры также помогают нуждающимся в восстановлении документов, прохождении медосмотра, трудоустройстве, обеспечении их одеждой, обувью, медикаментами, другими необходимыми вещами.-0-