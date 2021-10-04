Мобильная выставка под открытым небом "Просто дети в школе" начала работу в Могилеве

4 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В могилевском парке в Подниколье открылась мобильная выставка под открытым небом "Просто дети в школе". Об этом БЕЛТА сообщили в отделе коммуникаций ЮНИСЕФ в Беларуси.

"Экспозиция рассказывает об успехах шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, - отметили организаторы выставки. - Поскольку инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса, героями проекта также стали школьные учителя детей, их родители и одноклассники - те люди, поддержка которых помогает чувствовать со стороны окружающих понимание и принятие".

Проект проходит в рамках информационной кампании "Просто дети в школе", которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Беларуси при финансовой поддержке правительства России.

Выставка представляет собой композицию, состоящую из 6 объемных кубов с фотографиями детей. Каждая фигура - это отдельная история маленького, но сильного человека, наполненная добром, оптимизмом и мечтами о будущем.

У каждого из героев фотовыставки свои таланты и способности. Например, могилевчанка Ангелина Силина учится в школе №9 областного центра. С детства девочка плохо слышит, взаимодействовать с миром ей помогают два слуховых аппарата. Ангелина любит лепить из пластилина, танцевать, выступать вместе с коллективом жестового пения.

"Когда нам предложили поучаствовать в фотопроекте, мы с радостью согласились, - рассказывает Нина Алексеевна, бабушка Ангелины. - Решили, пусть люди узнают, что дети с инвалидностью такие же как все. Они могут учиться в школе, получать знания, дружить с одноклассниками. Мое желание - чтобы такие мероприятия проходили чаще и чтобы все знали: какой бы диагноз ни был у ребенка, он в первую очередь остается ребенком".

Фотовыставка о школьных буднях детей с инвалидностью "Просто дети в школе" приехала в Могилев из Витебска и пробудет здесь до 11 октября, а после направится в Гомель. До ноября экспозиция объедет все областные центры страны.-0-