Мобильное приложение-помощник по административным процедурам "142.бел" запущено в Гомельской области

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение "Информационный помощник по административным процедурам "142.бел" запущено в Гомельской области, сообщил сегодня журналистам технический директор научно-технического общества "Партнер" Геннадий Мельченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Приложение включает комплекс полезной информации: перечень административных процедур, сроки их исполнения, стоимость, необходимый пакет документов, контактную информацию, графики личных приемов представителями органов власти и депутатского корпуса и в областном центре, и в районах области и другие сведения.

"Мобильное приложение "142.бел" является логическим продолжением тех сервисов и услуг, которые были разработаны в помощь людям для упрощения решения тех или иных вопросов. Это удобный помощник, который находится всегда рядом", - отметил Геннадий Мельченко. Система поиска в мобильном приложении позволяет найти необходимую процедуру по ключевому слову. Пользователю предоставлена возможность отправлять электронные сообщения и звонить. Функционал пока реализован в базовом виде, в дальнейшем планируется его совершенствование и расширение, что позволит жителям области максимально оперативно получать необходимую информацию и ориентироваться в алгоритме решения различных вопросов.

Управляющий делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская отметила, что инициатором разработки мобильного предложения выступил Гомельский облисполком. По ее мнению, это направление позволит оптимизировать работу с населением, вывести ее на новый качественный уровень.

На данный момент приложение "142.бел" разработано для смартфонов на операционной системе Android и доступно для бесплатного скачивания в Play Market. Позднее появится версия и для iOS. Также параллельно дорабатывается и сайт "142.бел".-0-