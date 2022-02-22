Мобильные датчики будут фиксировать скоростные нарушения на 12 участках Минска

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут установлены сегодня на 12 участках столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Мобильные системы будут работать с полудня до полуночи на ул. Маяковского, 24, ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь, пр. Партизанском, 75, ул. Орловской, 80, ул. Казинца, 49, ул. Академической, 30, ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским, пр. Пушкина, 70а и ул. Притыцкого, 60/5, где действует скоростное ограничение в 60 км/ч. Также нарушения будут фиксировать на пр. Независимости, 156 (80 км/ч) и 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 под контролем датчиков будет пр. Независимости, 99 (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-