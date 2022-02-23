Мобильные датчики будут фиксировать скоростные нарушения в Минске

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 14 участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Контроль скоростного режима на минских дорогах будет осуществляться с 8.00 до 20.00 на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 106 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), 53-м и 19-м км МКАД (90 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), ул.Маяковского, 16 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 нарушения скоростного режима будут фиксироваться на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-