Мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики будут контролировать скорость в 12 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 19-м км МКАД (90 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 - на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-