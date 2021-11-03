Мобильные датчики будут контролировать скорость на 13 участках в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 13 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 08.00 до 20.00 устройства будут контролировать скорость на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч), а с 12.00 до 24.00 их включат на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 1Е (60 км), ул.Притыцкого, 60 корп. 5 (60 км), пр.Партизанском, 75 и 147 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч) и 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 мобильные датчики будут следить за дорожной обстановкой на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-