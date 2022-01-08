Мобильные датчики будут контролировать скорость в 12 местах Минска

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция обращает внимание, что мобильные датчики работают с 12.00 до 20.00 на следующих участках: пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр.Партизанский, 75 (60 км/ч), ул.Орловская, 80 (60 км/ч), ул.Пушкина, 55 (60 км/ч), ул.Денисовская в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), 41-й км МКАД (90 км/ч) и 36-й км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия", - призывают в ГАИ.-0-