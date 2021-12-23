Мобильные датчики фиксируют скорость в 13 местах Минска

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 13 местах столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают с 19.30 до 3.00 на 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 12.00 до 24.00 фиксация скорости организована на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Ташкентской, в районе моста р.Свислочь (60 км/ч), ул.Алибегова, 26 (60 км/ч), ул. Ленина, 46 (60 км/ч).

С 8.00 до 20.00 датчики будут работать на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 - на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия", - призывают в УГАИ.-0-