Мобильные датчики фиксируют скорость в 14 местах столицы

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики будут фиксировать скорость в 14 местах в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня мобильные системы будут следить за ситуацией с 12.00 до 24.00 по ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч); ул. Маяковского, 24 (60 км/ч); пр. Дзержинского, 1Е (60 км/ч); ул. Притыцкого, 60 корп. 5 (60 км/ч); пр. Партизанскому, 75 (60 км/ч); пр. Партизанскому, 147 (60 км/ч); ул. Орловской, 80 (60 км/ч); пр. Пушкина, 55 (60 км/ч); 17-му км МКАД (90 км/ч); 53-му км МКАД (90 км/ч); 19-му км МКАД (90 км/ч).

Нарушения скоростного режима будут также фиксироваться с 20.00 до 3.00 по ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Столичная Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными и учитывать погодные условия.-0-