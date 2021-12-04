Мобильные датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на 12 участках Минска

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут сегодня фиксировать нарушения на 12 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным столичной Госавтоинспекции, с 07.00 до 20.00 мобильные датчики будут контролировать ситуацию на 36-м км МКАД, где действует скоростное ограничение в 90 км/ч.

С полудня до полуночи нарушения будут фиксировать на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, ул.Маяковского, 24, пр.Притыцкого, 60 к.5, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55, где разрешен скоростной максимум в 60 км/ч, а также пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч), 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики контроля будут работать на пр. Независимости, 45 (60 км/ч).

В Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-