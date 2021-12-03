Мобильные датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на 13 участках Минска

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут сегодня фиксировать нарушения на 13 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным столичной Госавтоинспекции, с 07.00 до 20.00 мобильные датчики будут контролировать ситуацию на 36-м км МКАД, где действует скоростное ограничение в 90 км/ч. С 08.00 до 20.00 система будет работать на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С полудня до полуночи нарушения будут фиксировать на ул.Притыцкого, 38, пр.Пушкина, 70A, пр.Партизанском, 8, ул.Орловской, 66, пр.Жукова, 17, ул.Ташкентской в районе моста р.Свислочь, ул.Алибегова, 26 и ул.Ленина, 46, где разрешен скоростной максимум в 60 км/ч, а также пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики контроля будут работать на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

В Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-