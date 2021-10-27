Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках будут работать мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до полуночи приборы будут следить за обстановкой на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч),19-м км МКАД (90 км/ч), ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через Свислочь (60 км/ч) и ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные контролеры будут включены на ул. Московской, 8 - со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-