Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Датчики с 12.00 до 24.00 будут работать на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, пр.Партизанский, 75, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55 (60 км/ч). Также системы контроля будут включены на ул.Ташкентской в районе моста через Свислочь, ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским, ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч) и на 19-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики будут следить за дорожной обстановкой на ул.Московской, 8 (со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного - 50 км/ч, со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости - 60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.-0-