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19 октября 2021, 07:20

Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Датчики с 12.00 до 24.00 будут работать на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55, ул.Притыцкого, 38, ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь и ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч). Также системы контроля задействуют на пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч) и 19-м км МКАД (90 км/ч);

С 20.00 до 03.00 датчики будут следить за дорожной обстановкой на ул.Московской, 8 (со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч), и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.-0-

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