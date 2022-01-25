Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 13 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 8.00 до 20.00 скорость будет контролироваться на ул. Радиальной, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 мобильные системы будут установлены на ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70A (60 км/ч), ул. Орловской, 66 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч), ул. Ленина, 46 (60 км/ч), пр. Партизанском, 147 (60 км/ч), 53-м км МКАД (90 км/ч), 36-м км МКАД (90 км/ч), ул. Чкалова, 1 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 - на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-