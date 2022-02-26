Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 13 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 датчики проконтролируют скорость на ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч), ул. Казинца, 49 (60 км/ч), ул. Академической, 30 (60 км/ч), пр. Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр. Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70А (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60/5 (60 км/ч).
С 20.00 до 3.00 скорость будет контролироваться на пр. Независимости, 99 (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-