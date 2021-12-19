Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках в Минске

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 13 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость на 36-м км МКАД (90 км/ч).
С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать по улицам Притыцкого, 38 (60 км/ч), Орловской, 66 (60 км/ч), Ташкентской, в районе моста р.Свислочь, (60 км/ч), Кальварийской, 58/1 (60 км/ч), проспектам Пушкина, 70A (60 км/ч), Партизанскому, 8 (60 км/ч), Независимости, 156 (80 км/ч), Жукова, 17 (60 км/ч), а также на 53-м и 41-м км МКАД (90 км/ч). С 20.00 до 3.00 таким образом будут контролировать скорость по ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-