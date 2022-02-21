Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 8.00 до 20.00 системы контроля включат на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на пр.Партизанском, 8; ул.Орловской, 66; пр.Независимости, 131/2; пр.Жукова, 17; пр.Партизанском, 147; ул.Притыцкого, 106; ул.Ленина, 46; ул.Притыцкого, 38; ул.Маяковского, 16 (60 км/ч), а также на 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 системы контроля будут следить за дорожной обстановкой на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-